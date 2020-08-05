В Туле сносят заборы, на которые потратили 100 млн рублей

Фото: "Первый Тульский"

Осенью прошлого года на улицах Тулы началась массовая установка металлических заборов. По предварительным данным, она обошлась городу примерно в 100 млн рублей и спровоцировала волну негатива и возмущения среди туляков.

Городская администрация объяснила масштабное «озаборивание» Тулы требованиями безопасности и заботой о здоровье туляков. И вот теперь заборы, не простоявшие и года, демонтируют – на некоторых улицах металлические секции уже сняты.

Демонтаж начался после внесения изменений в федеральные ГОСТы – ранее дорожники должны были ставить ограждения на тротуарах и газонах, но в апреле ГОСТ был скорректирован и теперь при ширине газона более метра забор не нужен.

Сотрудники администрации Тулы обследуют улицы, чтобы определить, какие элементы должны быть демонтированы. Однако на улице Демонстрации, к примеру, ограждения останутся.

– Вблизи образовательных учреждений, там, где у нас дети могут перебегать дорогу, мы эти ограждения устанавливаем, к каждому объекту мы подходим индивидуально, – рассказал замначальника городского управления по транспорту и дорожному хозяйству Дмитрий Борисов. – То, что мы уберем лишнее, мы это складируем. Это все находится на балансе администрации города, можно использовать эти ограждения повторно, демонтировать мы их стараемся как можно более аккуратно.