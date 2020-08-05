В Ясногорском районе мужчина случайно убил собутыльника

Фото: пресс-служба СУ СК России по Тульской области

Во время выяснения отношений потерпевший неудачно упал и получил смертельные повреждения.

В Ясногорске следователи СУ СК России по Тульской области возбудили уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Он подозревается в причинении смерти по неосторожности.

Следствием установлено, что 28 июля подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения в одном из домов в поселке Есуковский, поссорился со своим приятелем и ударил его кулаком по лицу.

Потеряв равновесие, потерпевший упал и, ударившись головой о бетонную стену, получил повреждения, ставшие для него смертельными. Ведётся следствие.