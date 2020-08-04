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Семилетнюю Дашу Павлову, спасшую тонущего мальчика, наградят Алексей Дюмин и крымское МЧС
Фото предоставлено правительством Тульской области.

Семилетнюю Дашу Павлову, спасшую тонущего мальчика, наградят Алексей Дюмин и крымское МЧС

Юная героиня это заслужила!

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин восхищен поступком семилетней тулячки, которая в Крыму спасла тонущего в бассейне ребенка. Глава региона поручил найти семью Даши Павловой и представить девочку к региональной награде.

Глава ГУ МЧС России по Республике Крым Сергей Шахов также поручил представить к награде нашу героиню.

Напомним, инцидент произошел 1 августа в частном отеле в пригороде Судака. Пятилетний Арсений, который с семьей приехал в Крым из Когалыма, катался на самокате, но оступился и упал в бассейн.

Увидев тонущего ребенка (мальчик не умеет плавать), семилетняя Даша не раздумывая бросилась в воду. Вытащить мальчика помогли подоспевшие на помощь взрослые.

 

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