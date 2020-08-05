Тулячка заказала в интернете платье, а когда открыла посылку, увидела это

Как сделать покупку в интернете и не стать жертвой мошенников?

Покупки онлайн – это удобно, быстро и даже экономно (в большинстве случаев). На это и рассчитывала жительница Тулы, оформляя покупку в интернете. Красивое платьице, приемлемая цена – а что еще надо?

Примерить нельзя? «Можно», – уверяет сотрудница call-центра и добавляет: «Не понравится – вернете, а мы вам деньги». Кажется, что все нормально. Остается только дождаться заказа. Приходит посылка. При ее получении появляются сомнения: что-то коробка маловата и уж больно легка. Но быстро рассеиваются: «Не крыло ж от самолета заказала». Наложенный платеж в 3090 рублей вносится. Коробку тулячка несет домой, вскрывает...

Вместо долгожданного платья – бабушкина ночнушка и сверток упаковочной бумаги.

Смотрит документы на посылку, и тут выясняется, что квитка на возврат нет, описи товара, который отправлялся, тоже. Звонит на горячую линию, но слышит лишь музыкальное сопровождение своему разочарованию. Остается нецензурно выражаться и обращаться в полицию. Курс обучения защите от мошенников пройден. К сожалению, он был платным. На этом месте мог оказаться любой!

Шишки набиты, выводы сделаны:

• перед покупкой проверьте наличие у магазина ссылок на соцсети. Приличные магазины имеют их (у данного магазина alfabacio.ru ссылки были не активны). Соцсети тоже лучше проанализировать.

• Условия доставки и возврата. Сайт у этого магазина длинный – с телефона листать можно бесконечно. Что-то похожее на условия «зарыто и закопано» – легко пропустить. Так и вышло: написано, что курьер доставит покупку и ему же надо будет оплатить, если вещь подойдёт. Но по факту сотрудник колл-центра сообщил: «Почта России» и наложенный платёж».

• Договор. Его просто нет на сайте, хотя должен быть.

• Почитайте отзывы. Но не на сайте магазина, а на других, и лучше не на одном. Про alfabacio.ru нет отзывов, но есть негативные отзывы про похожие магазины.

• Проверьте фактический адрес. В случае с alfabacio.ru по адресу, который указан на сайте, фактически находится совершенно другая организация.

• Проверьте дату регистрации домена. Домен – это адрес сайта. Чтобы не покупать на сайте-однодневке, проверьте, когда он был создан: можно, например, на сайте all-domains.pro. Скопируйте адрес сайта в поисковое окошко и посмотрите дату.

Решили рискнуть и сделали заказ. Что делать, если посылка не устраивает? Рассказывает генеральный директор ООО «Компания Деловой Союз» Сергей Богданов: