На Косой Горе грабитель избил мужчину и отобрал золотую цепочку с крестиком

В полицию обратился 63-летний житель поселка Косая Гора. Он рассказал, что на одной из улиц на него напал грабитель — избил и забрал золотую цепочку с крестиком.

– Полицейские, располагавшие описанием злоумышленника, проводили оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате подозреваемого удалось вычислить — им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи, грабежи и разбои.

Он доставлен для разбирательства, похищенное изъято. В отделении полиции «Косогорское» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.