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На Косой Горе грабитель избил мужчину и отобрал золотую цепочку с крестиком

На Косой Горе грабитель избил мужчину и отобрал золотую цепочку с крестиком

Полиция оперативно вычислила подозреваемого.

В полицию обратился 63-летний житель поселка Косая Гора. Он рассказал, что на одной из улиц на него напал грабитель — избил и забрал золотую цепочку с крестиком.

– Полицейские, располагавшие описанием злоумышленника, проводили оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

В результате подозреваемого удалось вычислить — им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи, грабежи и разбои.

Он доставлен для разбирательства, похищенное изъято. В отделении полиции «Косогорское» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:20 0
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