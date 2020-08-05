На Косой Горе грабитель избил мужчину и отобрал золотую цепочку с крестиком
Полиция оперативно вычислила подозреваемого.
В полицию обратился 63-летний житель поселка Косая Гора. Он рассказал, что на одной из улиц на него напал грабитель — избил и забрал золотую цепочку с крестиком.
– Полицейские, располагавшие описанием злоумышленника, проводили оперативные мероприятия, направленные на установление личности и местонахождения подозреваемого, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
В результате подозреваемого удалось вычислить — им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за кражи, грабежи и разбои.
Он доставлен для разбирательства, похищенное изъято. В отделении полиции «Косогорское» возбуждено уголовное дело по ст. 161 УК РФ.
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