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Тула заняла второе место в борьбе за титул «Беговая столица России»

Тула заняла второе место в борьбе за титул «Беговая столица России»

Первое место занял Нижний Новгород, третье – Липецк.

Определены финалисты Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, прошедшего 2 августа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Тула заняла второе место в борьбе за титул «Беговая столица России» (в прошлом году город оказался на 4-м месте).

Напомним, в тульском забеге приняли участие более 1000 человек. Самому юному участнику – 4 года, самому возрастному – 74. Они преодолевали маршруты длиной от 300 метров до 21,1 км (в зависимости от уровня подготовки). Большой фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.

При определении городов-победителей учитывались средняя дистанция полумарафона, средняя скорость всех участников, а также соотношение числа спортсменов к численности жителей города.

Отметим, что в этом году Всероссийский забег вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он признан «полумарафоном, объединившим самое большое количество городов одновременно». Старт забегу дан одновременно в 85 регионах страны, независимо от часового пояса.

Ранее мировой рекорд в забегах с синхронным стартом принадлежал США.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Алексей Пирязев
сегодня, в 11:34 +4
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