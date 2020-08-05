Определены финалисты Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, прошедшего 2 августа. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, Тула заняла второе место в борьбе за титул «Беговая столица России» (в прошлом году город оказался на 4-м месте).

Напомним, в тульском забеге приняли участие более 1000 человек. Самому юному участнику – 4 года, самому возрастному – 74. Они преодолевали маршруты длиной от 300 метров до 21,1 км (в зависимости от уровня подготовки). Большой фоторепортаж с соревнований можно посмотреть здесь.

При определении городов-победителей учитывались средняя дистанция полумарафона, средняя скорость всех участников, а также соотношение числа спортсменов к численности жителей города.

Отметим, что в этом году Всероссийский забег вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Он признан «полумарафоном, объединившим самое большое количество городов одновременно». Старт забегу дан одновременно в 85 регионах страны, независимо от часового пояса.

Ранее мировой рекорд в забегах с синхронным стартом принадлежал США.