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За неделю в Тульской области умерли 32 пациента с коронавирусом
Фото из архива Myslo.

За неделю в Тульской области умерли 32 пациента с коронавирусом

Такие данные приводит региональный оперштаб.

За прошедшую неделю скончались 32 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это жители Алексина, Тулы, Москвы, Донского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов в возрасте от 38 до 94 лет.

Из них 2 человека в возрасте 30-49 лет, 9 – в возрасте 50-64 лет, 21 человек – старше 65 лет.

У 29 пациентов в анамнезе хронические заболевания. Общее количество умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 248 человек.

Отметим, что по данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе умерли пять человек с COVID-19.

Сюжет: Коронавирус
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