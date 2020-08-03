Фото из архива Myslo.
За неделю в Тульской области умерли 32 пациента с коронавирусом
Такие данные приводит региональный оперштаб.
За прошедшую неделю скончались 32 пациента с подтвержденным коронавирусом. Это жители Алексина, Тулы, Москвы, Донского, Ефремовского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Узловского, Чернского, Щекинского и Ясногорского районов в возрасте от 38 до 94 лет.
Из них 2 человека в возрасте 30-49 лет, 9 – в возрасте 50-64 лет, 21 человек – старше 65 лет.
У 29 пациентов в анамнезе хронические заболевания. Общее количество умерших от COVID-19 за все время наблюдения – 248 человек.
Отметим, что по данным сайта стопкоронавирус.рф, за минувшие сутки в регионе умерли пять человек с COVID-19.
сегодня, в 10:56, 9 1872 -5
сегодня, в 10:02, 29 1871 -4
1 августа, в 19:16, 74 7667 5
1 августа, в 16:55, 82 3217 -7
Другие статьи по темам
Место