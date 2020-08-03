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Тульская команда КВН «Сборная бывших» прошла в полуфинал Премьер-лиги
Кадр из видео www.1tv.ru.

Тульская команда КВН «Сборная бывших» прошла в полуфинал Премьер-лиги

Поздравляем наших ребят!

Накануне на Первом канале показали игру 1/4 Премьер-лиги КВН. За путевку в полуфинал тульская команда «Сборная бывших» сражалась с такими соперниками: «+7» (ТГСХА, Тверь), «19.30» (ДГТУ, Ростов-на-Дону), Сборная ЧГУ (Чебоксары), «Ровеньки» (Луганская обл.) и «Для вас» (Мурманск).

Юмор ребят оценивали известные КВНщики Дмитрий Кожома («Станция Спортивная»), Михаил Башкатов («Максимум»), Виктор Щетков («Союз»), Станислав Ярушин («Уездный город»), Дмитрий Хрусталев (Сборная Санкт-Петербурга).

Все команды сыграли один конкурс — приветствие. По его итогам «Сборная бывших», а также «Ровеньки» и «+7» прошли в полуфинал Премьерки.

Юмор наших туляков особо отметил Дмитрий Кожома:

Дмитрий Кожома

«Сборная бывших», спасибо за то, что я сильно кайфанул от пары-тройки классных взрослых шуток. Это было прям по-взрослому, по-настоящему. Остальные выступили чуть хуже.

Посмотреть выступление «Сборной бывших» можно здесь (начиная с 23 минуты).

Соперники нашей команды по полуфиналу станут известны после трех игр ¼ Премьер-лиги КВН.

 

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 12:00 +1
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