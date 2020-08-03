Возле площади Ленина в Туле на три дня запретят движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Специалисты МКП «Тулагорсвет» проведут ремонтно-восстановительные работы на главной площади города. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время их проведения там временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта.

Ограничения будут действовать с 9.00 вторника, 4 августа, до 16.00 пятницы, 7 августа, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.