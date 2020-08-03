новости
новости
Регистрация
Возле площади Ленина в Туле на три дня запретят движение и стоянку транспорта

Возле площади Ленина в Туле на три дня запретят движение и стоянку транспорта

Об этом сообщает городское управление по транспорту и дорожному хозяйству.

Специалисты МКП «Тулагорсвет» проведут ремонтно-восстановительные работы на главной площади города. Для обеспечения безопасности дорожного движения во время их проведения там временно ограничат движение, остановку и стоянку транспорта.

Ограничения будут действовать с 9.00 вторника, 4 августа, до 16.00 пятницы, 7 августа, на парковочном пространстве, расположенном вдоль площади Ленина от ул. Советской до ул. Менделеевской.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
сегодня, в 21:25 0
Другие статьи по темам
Событие
администрация Тулыуправление по транспорту и дорожному хозяйствуограничение стоянки транспортаплощадь Ленина
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле не будет электричества 4 августа
Где в Туле не будет электричества 4 августа
В Музейном квартале Тулы появится уголок Красной площади
В Музейном квартале Тулы появится уголок Красной площади
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.