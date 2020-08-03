Где в Туле не будет электричества 4 августа
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.
С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:
- ул. Седова, 47, 43, 36, 49, 45,
- ул. Серебровская, 22, 22-а, 18, 20, 24, 71, 83, 87,
- ул. Чехова, 33,
- ул. Московская, 12,
- ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9,
- ул. Рязанская, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
- пр-т Ленина, 133-в,
- ул. Волоховская, 8, 10,
- ул. Будённого, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
- ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
- ул. Гоголевская, 1, 2,
- Глеба Успенского, 2-46 (чётп.), 1-47 (нечётн.),
- ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
- ул. Комсомольская, 5, 7, 55,
- ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
- ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 76-а,
- ул. Токарева, 38-46 (чётн.),
- ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
- ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
- ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
- ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),
- ул. Шухова, 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,
- ул. Каракозова, 65, 66,
- ул. Переносная, 2-7,
- ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в,
- пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30 (чётн.), 28-а,
- 17-й пр-д, 1-20,
- 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а, 2, 2-а,
- ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 96, 72, 92-а,
- ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
- ул. Тесницкая, 6,
- ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-299 (нечётн.),
- ул. Малаховская, 1,
- пос. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Л. Толстого, 1-20,
- ул. Пионерская, 1-20,
- ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).
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