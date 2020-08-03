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Где в Туле не будет электричества 4 августа

Где в Туле не будет электричества 4 августа

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых работах.

С 9 до 17 часов отключения пройдут по следующим адресам:

  • ул. Седова, 47, 43, 36, 49, 45,
  • ул. Серебровская, 22, 22-а, 18, 20,  24, 71, 83,  87,
  • ул. Чехова, 33,
  • ул. Московская, 12,
  • ул. Вознесенского, 3, 5, 7, 9,
  • ул. Рязанская, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
  • пр-т Ленина, 133-в,
  • ул. Волоховская, 8, 10,
  • ул. Будённого, 9-17 (нечётн.), 12-28 (чётн.),
  • ул. Тимирязева, 36-64 (чётн.), 30-57 (нечётн.),
  • ул. Гоголевская, 1, 2,
  • Глеба Успенского, 2-46 (чётп.), 1-47 (нечётн.),
  • ул. Набережная Дрейера, 18-28 (чётн.),
  • ул. Комсомольская, 5, 7, 55,
  • ул. Герцена, 9, 10, 11, 12, 13,
  • ул. Луначарского, 44-74 (чётн.), 76-а,
  • ул. Токарева, 38-46 (чётн.),
  • ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.), 272,
  • ул. Железнодорожная, 11-14, 7-а,
  • ул. Каляева, 1-11 (нечётн.),
  • ул. Октябрьская, 145-201 (нечётн.),
  • ул. Шухова, 6-а, 6-б, 2, 4, 4-а, 4-б,
  • ул. Каракозова, 65, 66,
  • ул. Переносная, 2-7,
  • ул. Железнодорожная, 1, 2-10, 1-б, 3-а, 4-а, 5-а, 6-а, 7-а, 2-а, 1-в,
  • пос. Октябрьский: 13-й пр-д, 26-30 (чётн.), 28-а,
  • 17-й пр-д, 1-20,
  • 18-й пр-д, 3-19 (нечётн.), 9-а, 9-б, 17-а, 2, 2-а,
  • ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 96, 72, 92-а,
  • ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.),
  • ул. Тесницкая, 6,
  • ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-299 (нечётн.), 
  • ул. Малаховская, 1,
  • пос. Косая Гора: ул. Дронова, 17-43 (нечётн.),
  • ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
  • ул. Л. Толстого, 1-20,
  • ул. Пионерская, 1-20,
  • ул. Лесная, 1-а-13 (нечётн.), 2-20 (чётн.).
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