новости
новости
Регистрация
После публикации Myslo в приют «Любимец» вернули воду
Фото yandex.ru и Марины Ковсман.

После публикации Myslo в приют «Любимец» вернули воду

Напомним, сегодня ветклиника и Центр помощи животным остались без воды: отключил водоканал.

Как сообщила Myslo директор Центра оказания помощи бездомным животным «Любимец» Марина Ковсман, воду на Набережную, 3 всё же вернули. Как будет решаться вопрос дальше, пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 3 августа, сотрудники приюта для животных «Любимец» забили тревогу: АО «Тулагорводоканал» перекрыл у них воду.

Ресурс «отрезали» без каких-либо пояснений. Лишь позже удалось выяснить, что воду перекрыли из-за отсутствия договора между «Любимцем» и водоканалом. «Пока договор не будет заключен, воду не дадут», — пояснили на предприятии корреспондентам Myslo.

По словам Марины Ковсман, у организации все договоры на коммунальные ресурсы всегда были заключены с ПАО «Тулачермет». АО «Тулагорводоканал» никогда с ними не работал — не их территория. Ковсман считает, что воду им отключили с нарушением: без предупреждения.

— Даже если теперь этот район обслуживает водоканал, почему нам не сообщили заранее? Не дали даже набрать воды! — говорит Марина Евгеньевна.

Сегодня после поста в социальных сетях к делу подключились волонтеры: они привезли воду, чтобы напоить содержащихся в приюте животных. Однако воду вскоре включили. Руководство «Любимца» сейчас разбирается в правовой стороне проблемы.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Королева
сегодня, в 17:32 +11
Другие статьи по темам
Прочее
приютотключили водуЛюбимецМарина КовсманТула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Вонь в Туле: директор птицефабрики «Тульская» на своем поле устроила незаконный склад куриного помета
Вонь в Туле: директор птицефабрики «Тульская» на своем поле устроила незаконный склад куриного помета
Голая тулячка искупалась в фонтане возле драмтеатра: видео
Голая тулячка искупалась в фонтане возле драмтеатра: видео
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.