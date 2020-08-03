После публикации Myslo в приют «Любимец» вернули воду

Фото yandex.ru и Марины Ковсман.

Напомним, сегодня ветклиника и Центр помощи животным остались без воды: отключил водоканал.

Как сообщила Myslo директор Центра оказания помощи бездомным животным «Любимец» Марина Ковсман, воду на Набережную, 3 всё же вернули. Как будет решаться вопрос дальше, пока неизвестно.

Напомним, сегодня, 3 августа, сотрудники приюта для животных «Любимец» забили тревогу: АО «Тулагорводоканал» перекрыл у них воду.

Ресурс «отрезали» без каких-либо пояснений. Лишь позже удалось выяснить, что воду перекрыли из-за отсутствия договора между «Любимцем» и водоканалом. «Пока договор не будет заключен, воду не дадут», — пояснили на предприятии корреспондентам Myslo.

По словам Марины Ковсман, у организации все договоры на коммунальные ресурсы всегда были заключены с ПАО «Тулачермет». АО «Тулагорводоканал» никогда с ними не работал — не их территория. Ковсман считает, что воду им отключили с нарушением: без предупреждения.

— Даже если теперь этот район обслуживает водоканал, почему нам не сообщили заранее? Не дали даже набрать воды! — говорит Марина Евгеньевна.

Сегодня после поста в социальных сетях к делу подключились волонтеры: они привезли воду, чтобы напоить содержащихся в приюте животных. Однако воду вскоре включили. Руководство «Любимца» сейчас разбирается в правовой стороне проблемы.