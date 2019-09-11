Найден предполагаемый источник вони в Туле: фото и видео

Как мы уже писали, последние несколько дней некоторые районы Тулы по вечерам накрывает жуткая вонь.

Туляки бьют тревогу. Стойкий запах фекалий (или еще чего-то) ощущается, в основном, в Пролетарском районе, на Новомосковском шоссе, а в понедельник вонища добралась и до Зеленстроя. По словам горожан, дышать просто невозможно! В квартирах даже приходится закрывать форточки и балкон.

На неприятный запах люди стали жаловаться с 5−6 сентября. Воняло каждый день, особенно по вечерам. Самое большое количество жалоб поступало из Пролетарского округа Тулы: улиц Металлургов, Кутузова, Ложевой. Жители не могли открыть по вечерам окна. Запах накрывал район внезапно.

К примеру, в прошлую пятницу около 17.00 родители с детьми массово покинули Пролетарский парк из-за невыносимой вони.

Также на «вечернее амбре» жаловались жители Зеленстроя.

Myslo обратился в компетентные органы с просьбой разобраться в этой ситуации. И параллельно корреспонденты Myslo в буквальном смысле «пошли на запах». В поисках нам помогли наши читатели: оставляли свои версии в комментариях к нашей публикации, сообщали «в личку» свои предположения.

В те дни, когда Пролетарский округ накрывала вонища, судя по картам погоды, дул северо-восточный ветер. Например, 9 сентября:

Можно было предположить, что «мусорный ветер» дует с Веневского шоссе. Туляки писали нам, что в городе воняло именно курьяком — куриным пометом. На Веневском шоссе в Туле находится птицефабрика «Тульская». К слову, именно она была замешана в скандале со складированием куриного помета и биоотходов в Веневском районе. Напомним, суд оштрафовал предприятие на 600 тысяч рублей. 13,4 тонны опасных биоотходов вывезли с полей близ веневской деревни.

Но вернемся к нашей тульской вони. Корреспонденты Myslo отправились в поля близ деревень Торхово, Теплое, Синетулица. Местные жители буквально задыхаются от куриного помета, который, по их словам, сотрудники птицефабрики свозят на поля.

- Вывозят грузовиками, сбрасывают в поле и уезжают. На некоторых полях разбрызгивают дерьмо тонким слоем по всей площади, — рассказал местный житель. Видимо, при определенном направлении ветра, запах летит в город.

Одно из таких полей корреспонденты вчера обнаружили у деревни Бабанино (Веневское направление). Сказать, что там воняет — ничего не сказать. На огромной территории здесь складирован куриный навоз с перьями. Дышать без респиратора практически нереально. А сколько мух! Миллионы насекомых.

На поле мы обнаружили три «прицепа» — сельскохозяйственная техника для раскидывания удобрений на поля. В них — все тот же курьяк. Работников поблизости не было.

Журналисты Myslo сообщили о находке в министерство экологии региона. Просим также считать эту публикацию открытым обращением в прокуратуру.

О том, что отходы в поля свозит именно птицефабрика, нам сегодня сообщили туляки. Они прислали в редакцию занятное видео. Смотрим:

Удобрять поля куриным пометом, по нашей информации, можно. Однако делать это нужно с соблюдением специальных условий и технологии. Было ли это именно удобрением или просто утилизацией помета, выяснят специалисты. Пока о нарушении ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов мы говорить не можем. Но то, что из-за такой деятельности несколько дней туляки буквально задыхались в своих квартирах, очевидно.

Может быть, это не куриным пометом воняло в Туле? Как думаете? Есть мысли по этому поводу — пишите в комментариях, звоните авторам по тел. 57−07−07.