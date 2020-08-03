«Арсенал» объявил о старте продаж абонементов на сезон

При продлении абонемента не все смогут выкупить свое место.

4 августа «Арсенал» начинает реализацию абонементов на домашние матчи сезона 2020/21 РПЛ.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора и регламента чемпионата, ограничение на посещение матчей сохранится. Зрителей разместят на трибунах с учетом требований социальной дистанции.

В связи с этим не все смогут при продлении абонемента выкупить свое место.

- Также возможна ситуация, при которой мы не сможем вам продать абонемент в сектор, где вы располагались ранее, и предложим соседний. Просим вас с пониманием отнестись к данным обстоятельствам, соблюдение дистанции является важным условием Роспотребнадзора для проведения матчей со зрителями, — сообщает клубная пресс-служба.

Абонемент дает право посетить 15 матчей «Арсенала» в РПЛ, а также игры Кубка России (до 1/8 финала включительно).

Приоритетное право на покупку имеют владельцы абонементов сезона 2019/20:

с 4 по 6 августа они смогут выбрать место и оплатить абонемент в кассах Центрального стадиона «Арсенал» (проспект Ленина, 87);

после оплаты получат билет на матч 1-го тура чемпионата России «Арсенал» — «Ахмат» с указанием своего ряда и места.

Забрать пластиковый абонемент можно с 10 по 15 августа в клубном магазине ПФК «Арсенал» на территории стадиона.

Для всех владельцев абонементов прошлых сезонов действует скидка 15%.

Время работы касс Центрального стадиона с 4 по 6 августа: с 13.00 до 19.00.

В свободной продаже абонементы будут реализовываться с 10 августа.

При покупке абонемента заполнение анкеты болельщика ОБЯЗАТЕЛЬНО!

Отметим, что доступ на трибуны — строго в масках и перчатках. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, в них нужно находиться все время матча.