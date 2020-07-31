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В Тульской области за сутки 30 случаев COVID-19

В Тульской области за сутки 30 случаев COVID-19

Об этом сообщает федеральный оперштаб.

В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 человек.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за всё время COVID-19 заразились 8323 человека, выздоровели на данный момент 6905.

 

За сутки в России выявлено 5482 новых случая коронавируса, зафиксирован 161 летальный исход, выздоровели 8755 человек.

С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 839981 человек, зафиксировано 13963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.

Сюжет: Коронавирус
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