В Тульской области за сутки 30 случаев COVID-19
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области за сутки 30 новых случаев коронавируса, выздоровели 35 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в регионе за всё время COVID-19 заразились 8323 человека, выздоровели на данный момент 6905.
За сутки в России выявлено 5482 новых случая коронавируса, зафиксирован 161 летальный исход, выздоровели 8755 человек.
С начала пандемии в стране коронавирусом заболели 839981 человек, зафиксировано 13963 летальных исхода, выздоровели 638 410 человек.
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