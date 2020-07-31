В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в регионе умерли 234 человека с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области за минувшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.