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В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом

В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом

С начала пандемии в регионе умерли 234 человека с COVID-19.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области за минувшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.

Сюжет: Коронавирус
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