В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с коронавирусом
С начала пандемии в регионе умерли 234 человека с COVID-19.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, в Тульской области за минувшие сутки скончались пятеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать только раз в неделю — по понедельникам.
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