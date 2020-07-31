Какие кинотеатры в Туле откроются 1 августа

С 1 августа в Тульской области открываются кинотеатры. Это стало возможным после указа губернатора Алексея Дюмина.

Все ли кинотеатры Тулы после долгого простоя готовы принять первых посетителей? На каких условиях теперь можно посмотреть фильмы? Отвечаем на эти вопросы.

К слову, в связи с тем, что во всех странах действуют разные карантинные меры, точного графика премьер нет. Так что кое-где будут показывать «старенькие» фильмы.

синема парк (ТРЦ «макси»)

Когда откроется: 1 августа.

Первый сеанс: в ночь на 1 августа в 00.05 — фильм «Побег из Претории».

Противокоронавирусные меры:

У сотрудников кинотеатра проверяют температуру и тестируют их на COVID-19. Всех работников обеспечивают средствами индивидуальной защиты.

Безопасное расстояние между кассами и киосками, пункты продажи билетов регулярно обрабатываются сертифицированными дезинфицирующими средствами.



Между сеансами увеличены интервалы, чтобы дополнительно проветрить залы и провести тщательную санобработку всех контактных поверхностей. Вентиляция будет работать с выключенным режимом рекуперации воздуха.



Продажа билетов и продукции бара онлайн — на сайте и в мобильном приложении кинотеатра. Такие билеты не отличаются от продаваемых обычным способом, при необходимости их можно обменять или вернуть.

С полной информацией о принятых мерах можно ознакомиться на сайте идемвкино.рф

Репертуар: «Побег из Претории», «Лесси. Возвращение домой», «Хэппи-энд» и др. Подробное расписание смотрите здесь.

киносити (ТЦ «Гостиный двор»)

Когда откроется: 1 августа.

Первый сеанс: в 10.10, фильм «Фея».

Противокоронавирусные меры: между сеансами увеличен интервал для проветривания помещений и дезинфекции поверхностей; персонал будет находиться в масках и перчатках, у сотрудников будут измерять температуру тела. Для посетителей появятся зоны для дезинфекции (у касс и на входе в зал).

Репертуар: фильмы «Хэппи-энд», «Номер один» и др. Подробности ищите на сайте кинотеатра.

синема стар (тц «рио»)

Когда откроется: 1 августа.

Первый сеанс: 10.10, фильм «Мой шпион».

Противокоронавирусные меры:

ежедневно перед началом рабочей смены у работников проверят температуру, обеспечат их дезинфицирующими средствами;

в кинотеатрах будут следить за социальной дистанцией (не менее 1,5 метра) при нахождении зрителей и сотрудников в кинотеатре. Это касается всех зон кинотеатра (кассы, фойе, кинобары);

рассадка в кинозалах будет с соблюдением норм социальной дистанции;

во всех помещениях регулярно будут проводить влажную уборку, дезинфекцию и проветривание.

Репертуар: фильмы «Мой шпион», «Хэппи-энд», «Лесси. Возвращение домой» и др. Подробнее на сайте кинотеатра.

алмаз синема тула (ТРЦ «Платоновский»)

Когда откроется: 1 августа

Первый сеанс: расписание уточняется

Противокоронавирусные меры:

все поверхности будут обрабатывать дезинфицирующими средствами,

в холле кинотеатра установлены санитайзеры,

увеличено время между сеансами для лучшего проветривания кинозалов,

количество зрителей в кинозалах ограничено, рассадка осуществляется с соблюдением социальной дистанции,

доступна бесконтактная оплата билетов на сайте и в мобильном приложении «Алмаз Синема»,

сотрудники кинотеатра соблюдают правила общественной и личной гигиены, работают в масках и перчатках, ежедневно у персонала проверяют температуру тела.

Репертуар: уточняется. Ищите подробности на сайте кинотеатра.

Кинотеатр «Октябрь» на Красноармейском проспекте тоже откроется с 1 августа. Однако на сайте в данный момент нет обновлений по афише, репертуар уточняется.

Кинотеатр «ДКЖ кино» с 1 августа не откроется. С какого числа он возобновит работу, объявят дополнительно.

Посетителям рекомендуют соблюдать следующие правила:

использовать средства индивидуальной защиты (маска и перчатки),

обрабатывать руки антисептиками,

соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра в фойе, а также при рассадке в кинозале,

покупайте билеты бесконтактным способом,

при любых симптомах ОРВИ воздержаться от похода в кино и остаться дома.

С подробными рекомендациями Роспотребнадзора можно ознакомиться здесь.