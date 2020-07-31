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На Калужском шоссе в Туле внушительная пробка из-за двух ДТП
Фото предоставлены очевидцем происшествий

На Калужском шоссе в Туле внушительная пробка из-за двух ДТП

Автоаварии произошли неподалеку от поворота на Верхнее Елькино.

Вечером в пятницу 31 июля два мелких ДТП собрали внушительную пробку на Калужском шоссе в Туле. По словам очевидца, транспорт еле движется как в сторону города, так и в противоположном направлении.
 
 
Автоаварии произошли неподалеку от поворота на Верхнее Елькино.
 
«Путь от ул. Рязанской до места с авариями занял больше часа!», — отметил очевидец.
 
 
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:32 +1
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