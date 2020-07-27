В Тульской области продлили ряд ограничений, но открыли кинотеатры и фуд-корты

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Алексей Дюмин внес изменения в Указ № 41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области».

В Тульской области продолжается поэтапное снятие коронавирусных ограничений. С 1 августа, при соблюдении требований Роспотребнадзора, смогут возобновить работу кинотеатры и фуд-корты, расположенные в торговых центрах.

Также возобновятся профосмотры и диспансеризация в поликлиниках (кроме граждан старше 65 лет и людей с хроническими неинфекционными заболеваниями).

Ограничения на проведение деловых, культурных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий, а также работа развлекательных и досуговых организаций, в том числе ночных клубов, бильярдных, боулингов, караоке-клубов и т. д., продлены до 10 августа.