В Туле откроют кинотеатры: сесть рядом получится только у живущих вместе

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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по предупреждению распространения коронавируса в кинотеатрах. Из документа следует, что перед сменой сотрудникам будут мерить температуру, а в течение рабочего дня контакты между не связанными общими задачами разными отделами будут ограничены (например, между администраторами, кассирами и техперсоналом).

Работодатель должен обеспечить персонал одноразовыми масками, перчатками (из расчета один комплект не более, чем на 3 часа), дезинфицирующими салфетками и и антисептиками. В служебных помещениях, а также местах общего пользования будут оборудованы места для обработки рук.

Посетителям и персоналу следует соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метров.

Продукцию кинобаров рекомендуется реализовывать бесконтактным способом, например с помощью торговых автоматов. В помещениях — ежедневная влажная уборка, а дверные ручки, выключатели, кнопки в лифтах, поручни лестниц и эскалаторов, столы, оргтехнику нужно обрабатывать каждые два часа. Также рекомендовано применять обеззараживание воздуха и соблюдать между сеансами интервал не менее 30 минут.

Зрителям разрешается сидеть на расстоянии не менее одного метра, но это ограничение не распространяется на членов одной семьи, либо живущих вместе людей.

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