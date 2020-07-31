На трассе М-2 «Крым» фура врезалась в самосвал дорожных рабочих
В результате автоаварии каким-то чудом обошлось без пострадавших.
Днем 31 июля на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись большегруз и самосвал дорожных рабочих. Пользователь нашего сайта
TpaBa_ 3a_ CaPaeM снял видео последствий происшествия.
На кадрах видно, что большегруз получил серьезные повреждения кабины. Однако, по данным региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
Кроме того, пользователь
ЛЕхАН прислал в редакцию фото ДТП с другим большегрузом, которое произошло в районе 140-го километра этой же трассы. Предположительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
Стоит отметить, что эта автоавария случилась в нескольких сотнях метров от места, где 29 июля в кювете сгорел цементовоз.
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