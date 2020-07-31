На трассе М-2 «Крым» фура врезалась в самосвал дорожных рабочих

TpaBa _ 3a _ CaPaeM снял видео последствий происшествия. Днем 31 июля на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись большегруз и самосвал дорожных рабочих. Пользователь нашего сайтаснял видео последствий происшествия.

На кадрах видно, что большегруз получил серьезные повреждения кабины. Однако, по данным региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.

ЛЕхАН прислал в редакцию фото ДТП с другим большегрузом, которое произошло в районе 140-го километра этой же трассы. Предположительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет. Кроме того, пользовательприслал в редакцию фото ДТП с другим большегрузом, которое произошло в районе 140-го километра этой же трассы. Предположительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.