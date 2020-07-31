новости
новости
Регистрация
На трассе М-2 «Крым» фура врезалась в самосвал дорожных рабочих

На трассе М-2 «Крым» фура врезалась в самосвал дорожных рабочих

В результате автоаварии каким-то чудом обошлось без пострадавших.

Днем 31 июля на 150-м километре автодороги М-2 «Крым» столкнулись большегруз и самосвал дорожных рабочих. Пользователь нашего сайта TpaBa_3a_CaPaeM снял видео последствий происшествия.
 
 
 
На кадрах видно, что большегруз получил серьезные повреждения кабины. Однако, по данным региональной Госавтоинспекции, в результате автоаварии обошлось без пострадавших.
 

 
Кроме того, пользователь ЛЕхАН прислал в редакцию фото ДТП с другим большегрузом, которое произошло в районе 140-го километра этой же трассы. Предположительно, водитель фуры не справился с управлением, в результате чего транспортное средство съехало в кювет.
 
 
 
Стоит отметить, что эта автоавария случилась в нескольких сотнях метров от места, где 29 июля в кювете сгорел цементовоз.
 

 

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:59 +3
Другие статьи по темам
Событие
ДТПГИБДДДПСавтоавария
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Какие кинотеатры в Туле откроются 1 августа
Какие кинотеатры в Туле откроются 1 августа
Тульский Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное&Белое»: возбуждено 17 дел
Тульский Роспотребнадзор выявил нарушения в магазинах «Красное&Белое»: возбуждено 17 дел
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.