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Разлив мазута в Пролетарском округе Тулы: в воздухе выявили превышение концентраций загрязняющих веществ

Разлив мазута в Пролетарском округе Тулы: в воздухе выявили превышение концентраций загрязняющих веществ

Следственный комитет проводит доследственную проверку.

Напомним, в конце июня на территории бывшего Тульского комбайнового завода обнаружили разлив нефтепродуктов. Тульский природоохранный прокурор закончил по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ проверку и недавно передал ее результаты в следственные органы.
 
— По предварительным данным, на земельном участке, расположенном на улице Щегловская засека города Тулы зафиксировано наличие на почве разливов нефтепродуктов, которыми были заполнены металлические емкости, хранящиеся на данном участке местности. Экспертами в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.
 
Сейчас следственным отделом по Пролетарскому району города Тулы проводится доследственная проверка. По ее окончании будет решен вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).
 

 

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В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 1
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 2
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 3
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 4
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 5
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 6
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 7
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 8
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 9
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 10
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 11
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 12
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 13
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 14
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 15
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 16
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 17
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 18
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 19
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 20
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 21
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 22
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 23
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 24
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 25
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 26
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 27
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 28
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 29
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 30
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 31
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 32
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 33
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 34
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 35
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 36
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 37
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 38
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 39
В Пролетарском районе Тулы ликвидируют разлив мазута, Фото: 40
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Автор: Сергей Стариков
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 16:20 +3
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