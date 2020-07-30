Разлив мазута в Пролетарском округе Тулы: в воздухе выявили превышение концентраций загрязняющих веществ

Напомним , в конце июня на территории бывшего Тульского комбайнового завода обнаружили разлив нефтепродуктов. Тульский природоохранный прокурор закончил по факту нарушения правил обращения экологически опасных веществ проверку и недавно передал ее результаты в следственные органы.

— По предварительным данным, на земельном участке, расположенном на улице Щегловская засека города Тулы зафиксировано наличие на почве разливов нефтепродуктов, которыми были заполнены металлические емкости, хранящиеся на данном участке местности. Экспертами в месте расположения веществ в образцах атмосферного воздуха выявлены превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Тульской области.

Сейчас следственным отделом по Пролетарскому району города Тулы проводится доследственная проверка. По ее окончании будет решен вопрос о наличии оснований для возбуждения уголовного дела по ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов).