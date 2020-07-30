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Через Тулу прошел автопробег в честь 90-летия Воздушно-десантных войск: фоторепортаж

Через Тулу прошел автопробег в честь 90-летия Воздушно-десантных войск: фоторепортаж

Маршрут пробега объединит Воронеж, Тулу, Алабино и Наро-Фоминск.

Утром 30 июля через Тулу прошел автопробег, посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск. Участники посетили памятные места Тульской области. Так, на площади Победы состоялась церемония торжественного возложения цветов. 

Отметим, что маршрут пробега объединит Воронеж, Тулу, Алабино и Наро-Фоминск. Символичная акция является частью социального патриотического проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.

Галерея
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 1
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 2
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 3
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 4
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 5
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 6
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 7
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 8
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 9
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 10
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 11
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 12
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 13
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 14
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 15
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 16
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 17
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 18
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 19
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 20
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 21
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 22
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 23
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 24
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 25
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 26
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 27
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 28
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 29
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 30
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 31
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 32
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 33
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 34
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 35
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 36
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 37
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 38
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 39
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 40
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 41
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 42
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 43
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 44
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 45
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 46
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 47
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 48
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 49
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 50
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 51
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 52
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 53
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 54
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 55
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 56
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 57
Автопробег в честь 90-летия ВДВ, Фото: 58
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Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 16:09 0
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