Через Тулу прошел автопробег в честь 90-летия Воздушно-десантных войск: фоторепортаж
Маршрут пробега объединит Воронеж, Тулу, Алабино и Наро-Фоминск.
Утром 30 июля через Тулу прошел автопробег, посвященный 90-летию Воздушно-десантных войск. Участники посетили памятные места Тульской области. Так, на площади Победы состоялась церемония торжественного возложения цветов.
Отметим, что маршрут пробега объединит Воронеж, Тулу, Алабино и Наро-Фоминск. Символичная акция является частью социального патриотического проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.
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