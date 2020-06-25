Разлив мазута: в Пролетарском районе Тулы назревает экологическая катастрофа

Фото: gorod71.com

На территории бывшего комбайнового завода в Пролетарском районе Тулы наблюдается большой разлив мазута. Об этом пишет «Город 71». Юридическое лицо, которому принадлежал завод, было ликвидировано почти 10 лет назад, территория заброшена.

На ул. Щегловская Засека, возле бывшей заводской котельной на земле разлиты горюче-смазочные материалы. Отравляющие вещества попадают в почву и грунтовые воды – назревает настоящая экологическая катастрофа.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области по факту случившегося возбудило дело об административном правонарушении. Взяты пробы почвы и мазута для определения его класса опасности и химического состава. Попадания отравляющих веществ в воду не зафиксировано. Собственник участка устанавливается.