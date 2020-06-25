новости
новости
Регистрация
Разлив мазута: в Пролетарском районе Тулы назревает экологическая катастрофа
Фото: gorod71.com

Разлив мазута: в Пролетарском районе Тулы назревает экологическая катастрофа

На территории бывшего комбайнового завода разлиты горюче-смазочные вещества, отравляющие почву и воду.

На территории бывшего комбайнового завода в Пролетарском районе Тулы наблюдается большой разлив мазута. Об этом пишет «Город 71». Юридическое лицо, которому принадлежал завод, было ликвидировано почти 10 лет назад, территория заброшена.

На ул. Щегловская Засека, возле бывшей заводской котельной на земле разлиты горюче-смазочные материалы. Отравляющие вещества попадают в почву и грунтовые воды – назревает настоящая экологическая катастрофа.

Министерство природных ресурсов и экологии Тульской области по факту случившегося возбудило дело об административном правонарушении. Взяты пробы почвы и мазута для определения его класса опасности и химического состава. Попадания отравляющих веществ в воду не зафиксировано. Собственник участка устанавливается.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:08 +3
Другие статьи по темам
Событие
разлив мазутагорюче-смазочные материалыэкологияэкологическая катастрофаотравление почвыминистерство природных ресурсов и экологии Тульской области
Место
Тулаулица Щегловская Засека

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульские приставы пустят с молотка имущество должников
Тульские приставы пустят с молотка имущество должников
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза
Метеопредупреждение: на Тулу надвигается гроза
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.