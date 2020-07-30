Сергей Подпалый назначен главным тренером тульского «Арсенала»

Фото пресс-службы «Арсенала».

Тренерский штаб во главе с Сергеем Подпалым будет готовить тульский «Арсенал» в новом сезоне.

– Спасибо руководству клуба и региона за оказанное доверие. Это непростой вызов, но мы постараемся решить задачи, поставленные перед нами. Каждый из нас понимает, что нам создают все условия, у нас нет поводов, чтобы не показывать достойный результат. Идет подготовка к новому сезону, в целом все проходит нормально. Единственное, у ребят не было достаточно времени, чтобы передохнуть после непростого сезона. Но ничего страшного, будет зима, и еще успеем отдохнуть. Мы работаем по намеченному плану, уверен, все реализуем и в хороших кондициях войдем в новый сезон, — цитирует Сергея Подпалого клубная пресс-служба.

Президент ПФК «Арсенал» Гурам Аджоев рассказал, почему решили назначить именно этого тренера:

– Сергей Подпалый готовит команду к новому сезону. Идет сбор на нашей базе в Туле. Почему принято решение назначить Подпалого главным тренером? Ответ очень простой — мы в своей работе руководствуемся прежде всего результатом, этот критерий является основным, — заявил Аджоев в интервью «ТАСС».

Напомним, 1 июля Игорь Черевченко подал в отставку с поста главного тренера «Арсенала». После его ухода команду к оставшимся матчам сезона готовили Сергей Подпалый и Николай Ковардаев.