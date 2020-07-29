В Тульской области скончались шесть пациентов с COVID-19

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

В Тульской области скончались еще шесть пациентов с COVID-19. Отметим, что детальную информацию об умерших региональный оперштаб теперь будет озвучивать раз в неделю — по понедельникам.

Всего с начала пандемии в нашем регионе умерли 226 человек с коронавирусом.