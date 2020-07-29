Фото из архива Myslo.
В Тульской области 31 новый случай коронавируса
Об этом сообщает федеральный оперштаб.
В Тульской области 31 новый случай коронавируса. Выздоровели 36 человек.
По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии COVID-19 заразился 8261 житель региона, 6 830 выздоровели.
За сутки в России выявлено 5475 новых случаев коронавируса, зафиксировано 169 летальных исходов, полностью выздоровели 8 116 человек.
На сегодняшний день в России выявлено 828 990 случаев коронавируса, зафиксировано 13 673 летальных исхода, выздоровели 620 333 человека.
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