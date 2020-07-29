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Полиция выяснила, кто разломал пластиковые кресла на стадионе в Советске

Полиция выяснила, кто разломал пластиковые кресла на стадионе в Советске

Самому старшему из трех подозреваемых исполнилось 17 лет.

В Советске Щекинского района сотрудники полиции выяснили, кто повредил 27 пластиковых кресел на местном стадионе. Это трое несовершеннолетних учащихся в возрасте от 15 до 17 лет.
 
— По предварительным данным, группа несовершеннолетних местных жителей поздним вечером гуляла по территории населенного пункта. Свободно зайдя на стадион, они внезапно и беспричинно решили разрушить посадочные места на трибунах и сразу же реализовали свой умысел, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 
Подозреваемые признались в содеянном. На их родителей составлены административные протоколы. Сейчас стражи порядка проводят дальнейшую работу по выяснению обстоятельств происшествия, в том числе установке причиненного ущерба.
 
 
Напомним, в социальных сетях опубликовали фото разломанных сидений на стадионе в городе Советске Щекинского района.
 
«Кто это сделал?! Если в течении 3х дней Уважаемый гражданин ты не найдёшься, то активные жители, а именно спортсмены города найдут тебя быстрее, чем полиция!!! Это не угроза, но восстанавливать будешь точно!!! Именно так жители обращаются через социальные сети к вандалам!!!», — гласит текст сообщения (орфография источника).
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:11 +6
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Место
Тульская областьЩекинский районСоветск

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