Полиция выяснила, кто разломал пластиковые кресла на стадионе в Советске

В Советске Щекинского района сотрудники полиции выяснили, кто повредил 27 пластиковых кресел на местном стадионе. Это трое несовершеннолетних учащихся в возрасте от 15 до 17 лет.

— По предварительным данным, группа несовершеннолетних местных жителей поздним вечером гуляла по территории населенного пункта. Свободно зайдя на стадион, они внезапно и беспричинно решили разрушить посадочные места на трибунах и сразу же реализовали свой умысел, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Подозреваемые признались в содеянном. На их родителей составлены административные протоколы. Сейчас стражи порядка проводят дальнейшую работу по выяснению обстоятельств происшествия, в том числе установке причиненного ущерба.

Напомним , в социальных сетях опубликовали фото разломанных сидений на стадионе в городе Советске Щекинского района.

«Кто это сделал?! Если в течении 3х дней Уважаемый гражданин ты не найдёшься, то активные жители, а именно спортсмены города найдут тебя быстрее, чем полиция!!! Это не угроза, но восстанавливать будешь точно!!! Именно так жители обращаются через социальные сети к вандалам!!!», — гласит текст сообщения (орфография источника).