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«Нарики, не ищите здесь ничего»: туляки борются с наркоманами за клумбу
Фото из группы ВКонтакте «Подслушано в Туле».

«Нарики, не ищите здесь ничего»: туляки борются с наркоманами за клумбу

Жителям города надоело, что их благоустроенный палисадник атакуют «копатели».

Туляки придумали своеобразный способ бороться с наркоманами, которые ищут «закладки» с наркотиками в клумбах. Жители одного из домов оставили для «копателей» записку прямо на палисаднике:

       — Нарики, не ищите здесь ничего. Мы каждый день здесь будем полоть и землю рыхлить.

Фотографию местные жители опубликовали в соцсетях. Так, тулячка в комментариях к посту отмечает, что лично благоустраивала клумбу. Когда увидела роющихся в земле людей, прогнала их и вызвала полицию.

       — За свои деньги покупала все «растюшки». И я буду спокойно смотреть, как эти уничтожают мой труд? Да щас! Пусть знают, что под моими окнами им будет максимально некомфортно!

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