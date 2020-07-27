В Новомосковске девушка отдала «целительнице» деньги и украшения для снятия порчи

Накануне в Новомосковске жертвой мошенничества стала 20-летняя местная жительница. На улице к ней подошла некая женщина и заявила о наложенной порче. «Целительница» предложила сразу же провести ритуал, но для успешного исхода понадобились 4500 рублей и украшения.

Получив желаемое, «экстрасенс» ушла. Поняв, что стала жертвой мошенничества, потерпевшая обратилась в полицию. Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области, полицейские принимают меры для установления личности и местонахождения злоумышленницы.

В полиции обращают особое внимание граждан на возможные попытки неизвестных лиц на улице начать беседу с предложением погадать, купить какие-либо товары по выгодной цене или под иным привлекательным предлогом. Такие действия могут содержать умысел на обман. Следует быть внимательными и бдительными, чтобы не пострадать от действий мошенников.