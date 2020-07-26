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В Тульской области зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса

В Тульской области зарегистрировано 35 новых случаев коронавируса

За весь период COVID-19 заразились 8165 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 35 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Богородицкого, Дубенского, Ефремовского, Кимовского, Куркинского, Новомосковского, Суворовского, Узловского и Щекинского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.

37 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

Всего на сегодняшний день в России выявлено 812 485 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 13 269 летальных исходов, выздоровели 600 250 человек.

5 765 подтвержденных случаев коронавируса зафиксировали в России. За сутки 77 смертей, выздоровели — 3 110 человек.

 

 

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