В Туле пьяная женщина влетела в столб электропередачи: двое детей пострадали

Фото: соцсети

Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 25 июля около 18:30 на улице Горсовета в Туле, 35-летняя женщина ехала на автомобиле Nissan Juke, не справилась с управлением и «влетела» в опору ЛЭП.

По информации ведомства нарушительница была пьяна во время столкновения с препятствием.

В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров: трехлетний мальчик и 11-летняя девочка. В машине не было специального детского удерживающего устройства.

Женщина отделалась лишь легким испугом.