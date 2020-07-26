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В Туле пьяная женщина влетела в столб электропередачи: двое детей пострадали
Различные травмы получили трехлетний мальчик и 11-летняя девочка.
Как сообщили в УГИБДД по Тульской области, 25 июля около 18:30 на улице Горсовета в Туле, 35-летняя женщина ехала на автомобиле Nissan Juke, не справилась с управлением и «влетела» в опору ЛЭП.
По информации ведомства нарушительница была пьяна во время столкновения с препятствием.
В результате ДТП пострадали двое несовершеннолетних пассажиров: трехлетний мальчик и 11-летняя девочка. В машине не было специального детского удерживающего устройства.
Женщина отделалась лишь легким испугом.
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