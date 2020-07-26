В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.

Таким образом, за все время в Тульской области умерли 209 человек с коронавирусом.