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В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом

В Тульской области скончались еще четыре пациента с коронавирусом

Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией.

Это жители Узловой, Донского и Киреевского районов в возрасте от 62 до 84 лет.

Таким образом, за все время в Тульской области умерли 209 человек с коронавирусом.

 

Сюжет: Коронавирус
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