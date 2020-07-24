С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели семь сотрудников судов
Соответствующая информация была озвучена на заседании Совета судей региона.
С начала пандемии в регионе коронавирусом переболели семь человек в районных (городских) судах области, Тульском гарнизонном военном суде, на участках мировых судей.
Сообщается, что во всех судах региона на входе установлены антисептики, бесконтактным способом измеряется температура тела судей, сотрудников и посетителей.
- Что касается обеззараживания помещения, то рециркулярные и бактериацидные лампы в наличии, в рабочем состоянии в 21 суде. Проблемы есть с приборами в Веневском районном и Плавском районном судах. Один рециркулятор и ультрафиолетовая лампа на два здания в Пролетарском районном суде Тулы. В Советском районном суде Тулы отсутствует рециркулятор, — сообщает Управление Судебного департамента.
Начальник Управления Вячеслав Воложанцев отметил, что дополнительных средств на финансовое обеспечение мероприятий в период коронавирусной инфекции не выделялось. Финансирование закупок осуществлялось из объема бюджетных средств, выделенных Управлению на 2020 год, за счет оптимизации расходов, в том числе за счет перераспределения с других статей.
Всего было потрачено 1,77 млн рублей.
В Судебный департамент при Верховном