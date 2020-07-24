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С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели семь сотрудников судов

С начала пандемии в Тульской области коронавирусом заболели семь сотрудников судов

Соответствующая информация была озвучена на заседании Совета судей региона.

С начала пандемии в регионе коронавирусом переболели семь человек в районных (городских) судах области, Тульском гарнизонном военном суде, на участках мировых судей.

Сообщается, что во всех судах региона на входе установлены антисептики, бесконтактным способом измеряется температура тела судей, сотрудников и посетителей.

- Что касается обеззараживания помещения, то рециркулярные и бактериацидные лампы в наличии, в рабочем состоянии в 21 суде. Проблемы есть с приборами в Веневском районном и Плавском районном судах. Один рециркулятор и ультрафиолетовая лампа на два здания в Пролетарском районном суде Тулы. В Советском районном суде Тулы отсутствует рециркулятор, — сообщает Управление Судебного департамента.

Начальник Управления Вячеслав Воложанцев отметил, что дополнительных средств на финансовое обеспечение мероприятий в период коронавирусной инфекции не выделялось. Финансирование закупок осуществлялось из объема бюджетных средств, выделенных Управлению на 2020 год, за счет оптимизации расходов, в том числе за счет перераспределения с других статей.

Всего было потрачено 1,77 млн рублей.

В Судебный департамент при Верховном Суде РФ направлена заявка о потребности в дополнительных средствах на приобретение оборудования, средств защиты и дезинфицирующих средств на сумму свыше 1,5 млн рублей.

Сюжет: Коронавирус
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