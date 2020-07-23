В Туле за отсутствие у персонала масок и перчаток закрыли кафе

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В заведении отсутствовали антисептики для посетителей, а у сотрудников не измерялась температура.

Судебные приставы Советского района Тулы исполнили решение суда об административном приостановлении деятельности кафе, расположенного на Красноармейском проспекте.

Ранее выяснилось, что в заведении не выполняются мероприятия по снижению риска распространения коронавируса – у сотрудников не измеряют температуру тела, они не обеспечены масками и перчатками, отсутствуют антисептики для посетителей, а столы расставлены с нарушением безопасной дистанции.

За эти нарушения суд закрыл кафе на 90 суток. Судебное решение полностью исполнено. Если владелец заведения решит возобновить прием гостей раньше указанного срока, его привлекут к административной ответственности.