Издательство «Эксмо» выпустит книгу тульского автора

Артем Сафонов — тульский предприниматель, журналист, общественный деятель. Уже много лет он в качестве автора сотрудничает с журналом «Модный город», ведет свою рубрику «Голая кухня». По его словам, идея написания сказки родилась давно — на волне ностальгии по книжкам из детства.

– Я до сих пор помню те сказочные, даже можно сказать, волшебные иллюстрации диснеевских сказок: то качество бумаги, ту плотную обложку. Когда я их открывал, у меня замедлялось дыхание в предвкушении прочтения новых историй, — рассказывает Артем. — Мне и сейчас нравится читать, а особенно — выбирать новую книгу. Поход в книжный магазин — это целое приключение на 2−3 часа в поисках «клада», который захватит тебя на несколько дней. Но у меня сформировалось однозначное впечатление, что у наших детей отбирают ощущение волшебства, возможность помечать и представить себя сказочными героями. Наверное, поэтому я решил написать небольшую сказку про малыша Андерсена, который верит в чудеса, в добро и старается помогать окружающим. На мой взгляд, это именно те качества, которых сейчас не достает людям.

Почему именно этот персонаж, почему его так зовут, я не знаю. Образ сам пришел ко мне в голову, как по щелчку, и я перенес его на бумагу. Самая главная фишка — это успеть записать, пока хорошая мысль крутится в голове. Буквы сами по себе собирались в слова, а слова в предложения — мне оставалось только успевать передвигать пальцами по клавиатуре. Андерсен ворвался в мою жизнь и не оставлял меня на протяжении следующих месяцев написания его истории.

В процессе создания книги Артем думал, что эта история будет только «для своих» — для друзей с детьми, которым можно подарить как небольшой сувенир на новогодние праздники. Но друзья, прочитав черновик сказки, посоветовали показать ее издателям, что Артем и сделал:

– Отправил книгу в 50 разных издательство по России, была куча писем и обсуждений. И вот издательство «Эксмо» захотело забрать мою сказку, да еще и с продолжением!

В серии запланировано три сказки и одна кулинарная книга для детей.

Текст сказки «Андерсен и волшебная ночь перед Рождеством» уже доступен в качестве демо-версии на электронной площадке «ЛитРес».

Сейчас идет работа по созданию обложки и иллюстраций книги. Издание запланировано к новогодним праздникам.