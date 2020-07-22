В Тульской области за сутки 41 случай коронавируса
За весь период COVID-19 заразились 8018 жителей региона.
По данным регионального оперативного штаба, за сутки в области зарегистрирован 41 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Воловского, Ефремовского, Заокского, Кимовского, Киреевского, Новомосковского, Тепло-Огаревского и Узловского районов. Все заболевшие своевременно изолированы.
46 жителей Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.
Всего на сегодняшний день в России выявлено 789 190 случаев коронавируса в 85 регионах.
За весь период зафиксировано 12 745 летальных исходов, выздоровели 572 053 человека. Вылечились от COVID-19 за последние сутки 9669 человек.
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