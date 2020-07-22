В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с COVID-19
Об этом сообщает региональный оперштаб.
Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы в возрасте от 53 до 72 лет.
Таким образом, с начала пандемии в Тульской области скончались 196 жителей региона с коронавирусом.
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Оперштаб больше не будет ежедневно публиковать карту распространения коронавируса в Тульской области
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