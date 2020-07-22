В Тульской области скончались еще пятеро пациентов с COVID-19

Об этом сообщает региональный оперштаб.

Подтвержден летальный исход пяти пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы в возрасте от 53 до 72 лет.

Таким образом, с начала пандемии в Тульской области скончались 196 жителей региона с коронавирусом.