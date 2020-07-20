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В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
Фото из архива Myslo.

В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19

Общее число умерших с коронавирусной инфекцией составило 186 человек.

Как сообщает региональный оперштаб, за сутки подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Киреевска, Плавска и Узловского района в возрасте от 59 до 88 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за весь период общее число умерших с COVID-19 составило 186 человек.

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