В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19

Фото из архива Myslo.

Как сообщает региональный оперштаб, за сутки подтвержден летальный исход четырех пациентов с коронавирусной инфекцией. Это жители Тулы, Киреевска, Плавска и Узловского района в возрасте от 59 до 88 лет. Были ли у них сопутствующие заболевания, не уточняется.

Таким образом, за весь период общее число умерших с COVID-19 составило 186 человек.