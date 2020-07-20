В зооуголке Центрального парка Тулы поселилась косуля Боня

Фото ГУ ТО "Тульские парки".

История о спасенной в чернском лесу косуле получила продолжение. Напомним, ослабленного зверька нашли под березой супруги Оксана и Роман Яскевич. Они приютили малышку и откормили молоком. Когда косуля окрепла, ее передали в зооуголок Центрального парка (подробно об этой истории Myslo писал здесь).

Пресс-служба «Тульских парков» рассказала, как сейчас живет зверек. Боня (именно так назвали косулю сотрудники зооуголка) сразу обзавелась двумя лучшими друзьями: «мамой» Любой и рыжим котом по кличке Тайпан.

— Пока Боня еще очень маленькая, и ей требуются постоянные уход и забота. Хотя косуленок активно пробует на вкус траву, предпочтение отдает парному козьему молоку и с удовольствием пьет его по пять раз в день, через каждые два—три часа, — говорят сотрудники зооуголка.

Косуля проводит много времени со своим другом — рыжим котом.

— У этой неразлучной парочки две любимые игры — прятки и догонялки. Набегавшись, Боня спешит к своей «маме» Любе и после плотного обеда засыпает прямо у нее на ручках, — рассказали в «Тульских парках».

Как только Боня подрастет, ее переселят в вольер, где посетители зооуголка Центрального парка смогут увидеть это маленькое чудо.