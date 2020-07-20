новости
новости
Регистрация
В Тульской области 43 новых случая коронавируса
Фото из архива Myslo.

В Тульской области 43 новых случая коронавируса

За весь период COVID-19 заболели 7933 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

 

За сутки в России выявлено 5940 новых случаев коронавируса, зафиксировано 85 летальных исходов, выздоровело 3 258 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса, зафиксировано 12427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.

Сюжет: Коронавирус
В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
сегодня, в 11:04, 1 478 0
В Тульской области за сутки подтверждено 45 случаев COVID-19
Жизнь Тулы и области
В Тульской области за сутки подтверждено 45 случаев COVID-19
вчера, в 10:47, 22 6669 -2
За сутки в Тульской области скончались три человека с COVID-19
Жизнь Тулы и области
За сутки в Тульской области скончались три человека с COVID-19
18 июля, в 11:12, 33 6777 1
В Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса
Жизнь Тулы и области
В Тульской области выявлено 49 новых случаев коронавируса
18 июля, в 10:58, 12 4079 1
Все новости сюжета
Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:57 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
коронавирусвспышка коронавируса

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
В Тульской области скончались еще четыре пациента с COVID-19
Медики пытаются спасти жизнь сбитому на ул. Кутузова пешеходу
Медики пытаются спасти жизнь сбитому на ул. Кутузова пешеходу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.