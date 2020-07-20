В Тульской области 43 новых случая коронавируса

Фото из архива Myslo.

За весь период COVID-19 заболели 7933 жителя региона.

По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в Тульской области зарегистрировано 43 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Она подтверждена у жителей Тулы, Донского, Алексинского, Белевского, Ефремовского, Каменского, Кимовского, Киреевского, Куркинского, Новомосковского, Узловского, Чернского и Щекинского районов.

44 жителя Тулы и других районов области выздоровели от COVID-19.

За сутки в России выявлено 5940 новых случаев коронавируса, зафиксировано 85 летальных исходов, выздоровело 3 258 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 777 486 случаев коронавируса, зафиксировано 12427 летальных исходов, выздоровели 553 602 человека.