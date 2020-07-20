Алексей Дюмин об узловском ДК: «Я поражен, какая красота была скрыта от глаз жителей!»

Ремонт этого очага культуры обойдется в 117 миллионов рублей.

На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина в понедельник, 20 июля, главной темой стал культурный вопрос. Обсуждали модернизацию домов культуры, работу музеев и открытие театрального сезона.

О выполнении ключевых показателей национального проекта «Культура» докладывала министр культуры Татьяна Рыбкина.

– Концепция нацпроекта определяет модернизацию инфраструктуры ключевым фактором создания конкурентоспособного культурного продукта и современной культурной среды, привлекательных для людей разных возрастов, – заявила она.

По словам министра, с 2016 года в Тульской области в разы увеличилось число мероприятий и количество посетителей. Особенно прирост оказался заметным в период действия ограничительных коронавирусных мер.

– Все преобразования произошли благодаря беспрецедентной финансовой поддержке инфраструктуры отрасли. Общий объем вложений с 2016 года превышает 1,5 млрд рублей. Модернизацией охвачено более 150 учреждений культуры регионального и муниципального уровня. А на поддержку инфраструктуры федеральных музеев и религиозных объектов культурного наследия за 4 года направлено 4,5 млрд рублей, – пояснила Татьяна Рыбкина.

По словам министра, финансирование идет за счет нацпроекта «Культура», трех федеральных программ (поддержка театров, детских школ искусств и 100 клубов на селе), профильных региональной и муниципальных программ, внебюджетных источников.

В 2017 году Тульская область вошла в федеральную программу по ремонту и строительству домов культуры. Построено девять ДК, в ближайших планах – строительство ДК в селе Дедилово за 150 млн рублей, ДК в г. Донской за 35 млн рублей, Центра культурного развития в Веневе за 150 млн рублей.

На 500 млн рублей отремонтировано более 80 домов культуры (с 2016 года) в 26 муниципальных образованиях. Отремонтированы ДК в бывших шахтерских поселках региона, где в основном проживает по 5-10 тысяч человек.

Завершены капремонты в ДК поселка Славный, Богородицке, близки к завершению работы в Ясногорском ДК, в Киреевске и Болохово. Готовятся проекты капремонта ДК в Липках и Кимовске. Возвращен в культурную среду ДК машиностроителей в Узловой.

– Процесс возвращения этого ДК был длительный и непростой. Этот ДК – настоящий памятник советской эпохи. Я был поражен увиденным, когда зашел внутрь здания. И от того, какая красота скрыта от глаз узловчан. С возвращением ДК справедливость восторжествовала, – добавил губернатор. – Теперь его надо отремонтировать.

– У нас создана рабочая группа. Произведена оценка конструкций здания и необходимость капитального ремонта здания. Ориентировочно ремонт обойдется в 105 млн рублей. До 20 августа 2020 года будет заключен контракт на изготовление проектно-сметной документации. Принято решение о переводе ДК на индивидуальный источник теплоснабжения. Необходимо восстановление системы теплоснабжения внутри ДК – ее варварски уничтожили. Заключен контракт на изготовление ПСД. Цена вопроса – 12 млн рублей, – пояснил глава администрации Узловой Николай Терехов.

Главы администраций муниципалитетов, где были сложности с ремонтом ДК, доложили ситуацию.

– В сентябре 2018 года мы выявили, что в срочном порядке требуется ремонт кровли и инженерных сетей ДК, – сообщил глава администрации Ясногорска Владимир Мухин. – Ремонт кровли выполнили по народному бюджету в 2018 году. За счет средств Фонда «Перспектива» в том же году заменили оконные блоки. В 2019 году заменили систему водоснабжения и канализации, теплоснабжения и электроснабжения, вентиляцию и пожарную сигнализацию. Подготовлена конкурсная документация на ремонт холла и фойе. Срок окончания работ – ноябрь 2020 года. Также в этом году будет выполнен ремонт фасада здания.

– Первый этап ремонта ДК в Болохово закончен, все замечания подрядчик устранил. Второй этап включает отделочные работы, а также благоустройство территории вокруг. ДК откроется до конца 2020 года, – отметил помощник губернатора Сергей Лигай.

По словам Татьяны Рыбкиной, в некоторых малых исторических поселениях региона появились центры культуры и туризма:

первый в Тульской области сельский культурно-образовательный центр им. Жуковского в селе Мишенское,

дом культуры в Крапивне,

дом культуры в селе Лужное на родине знаменитого русского исследователя А. И. Чирикова,

досуговый центр в Чекалине, работающий также как концертно-гастрольная площадка.

Алексей Дюмин подчеркнул, что в целом к обновлению зданий учреждений культуры необходимо подходить комплексно, как это происходит сейчас, в рамках 500-летия Тульского кремля.