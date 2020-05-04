Узловский Дворец культуры вернули муниципалитету

В понедельник, 4 мая, глава тульской области Алексей Дюмин посетил Дворец культуры Машиностроителей в Узловой. Как сообщает пресс-служба правительства Тульской области, по его поручению здание было передано в собственность муниципалитета.

Глава администрации района Николай Терехов рассказал, что ранее дворец находился в частной собственности. Сначала он использовался как торговый объект, а с 2015 года не эксплуатировался и не отапливался. Сейчас Д. К. в аварийном состоянии: в ряде помещений обрушены потолочные перекрытия, кровля изношена. Здание требует капитального ремонта.

Глава администрации сообщил, что после реконструкции в зрительном зале на 600 мест будут проходить концерты, а на 3-м этаже разместится детская библиотека. Также в ДК планируется вернуть спортивные секции.

«Сегодня вы вернули большую культуру в Узловую. Спасибо вам за это», — поблагодарил Николай Терехов губернатора.

Алексей Дюмин поручил Николаю Терехову провести техническую экспертизу здания и определить общий объем работ. При ближайшем уточнении регионального бюджета будут предусмотрены необходимые средства, соответствующее поручение дано министерству культуры и минфину.

«Долгие годы Дворец культуры Машиностроителей был главной концертной и сценической площадкой района. Здесь проходили важные культурно-массовые мероприятия, вечера отдыха, встречи с творческими людьми. Уже несколько лет у узловчан нет главного районного Дворца культуры. Сейчас восстановлена историческая справедливость: дворец возвращен муниципалитету», — отметил Алексей Дюмин.

Также губернатор поручил своему помощнику Сергею Лигаю и министру строительства Тульской области Константину Лопухову оказывать необходимое содействие на всех этапах работ. А региональному министерству культуры — проработать вопрос включения дворца в федеральные программы для обеспечения необходимым оборудованием и помочь с привлечением кадров для учреждения.

Алексей Дюмин предложил рассмотреть вопрос о переименовании ДК в честь одного из знаменитых узловчан и обсудить эту инициативу с жителями.

Глава региона осмотрел дворец изнутри, посетил холл, фойе и зрительный зал.