Как будет выглядеть фондохранилище художественного музея в Туле
Его строительство начнется в 2021 году.
На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина в понедельник, 20 июля, главной темой стал культурный вопрос. Обсуждали модернизацию домов культуры, работу музеев и открытие театрального сезона. О ремонте домов культуры читайте здесь.
О выполнении ключевых показателей национального проекта «Культура» докладывала министр культуры Татьяна Рыбкина. По ее словам, ряд региональных и муниципальных музеев получили беспрецедентную поддержку. Капитально отремонтированы музей изобразительных искусств и музей самоваров в Туле, музей Руднева в Заокском районе, Богородицкий дворец-музей, музей Тургенева в Чернском районе.
К концу 2020 года появятся новые музеи – два филиала художественного музея в Крапивне, музей военной истории и музей лихвинского казачества в Чекалине.
– А какова ситуация с фондохранилищем для художественного музея? – уточнил Алексей Дюмин.
Напомним, что Президент России Владимир Путин подарит Тульскому художественному музею современное фондохранилище. Подарок приурочен к 100-летнему юбилею культурного учреждения.
По словам министра культуры, средства на его строительство – 512 млн рублей – будут выделены уже в этом году. Строительство начнется в начале 2021 года. Планируется сдать объект через 2 года.
– По проекту предполагается строительство здания – дублера существующего музейного здания. Корпуса будут соединены воздушной аркой. Это разработка нашего тульского архитектурного бюро. Проект прошел экспертизу и одобрен, – добавил председатель правительства Валерий Шерин.
Губернатор поручил также проработать вопрос о реконструкции музея-усадьбы Хомякова.
Отремонтированы муниципальные музеи: музей Бунина в Ефремове, краеведческие музеи в Белеве, Алексине и Одоеве. Открылся новый муниципальный музей в усадьбе Мосоловых в Дубне. Еще два новых музея откроются в Одоеве к концу года, в том числе усадьба Мирковичей.
– Музеи – это драйвер туристического развития в нашем регионе, – считает Татьяна Рыбкина.
– Уже проделан большой объем работ по строительству и ремонту учреждений культуры. И эту деятельность мы продолжим, – отметил глава региона.