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Как будет выглядеть фондохранилище художественного музея в Туле

Как будет выглядеть фондохранилище художественного музея в Туле

Его строительство начнется в 2021 году.

На оперативном совещании под председательством губернатора Тульской области Алексея Дюмина в понедельник, 20 июля, главной темой стал культурный вопрос. Обсуждали модернизацию домов культуры, работу музеев и открытие театрального сезона. О ремонте домов культуры читайте здесь.

О выполнении ключевых показателей национального проекта «Культура» докладывала министр культуры Татьяна Рыбкина. По ее словам, ряд региональных и муниципальных музеев получили беспрецедентную поддержку. Капитально отремонтированы музей изобразительных искусств и музей самоваров в Туле, музей Руднева в Заокском районе, Богородицкий дворец-музей, музей Тургенева в Чернском районе.

К концу 2020 года появятся новые музеи – два филиала художественного музея в Крапивне, музей военной истории и музей лихвинского казачества в Чекалине.

– А какова ситуация с фондохранилищем для художественного музея? – уточнил Алексей Дюмин.

Напомним, что Президент России Владимир Путин подарит Тульскому художественному музею современное фондохранилище. Подарок приурочен к 100-летнему юбилею культурного учреждения. 

По словам министра культуры, средства на его строительство – 512 млн рублей – будут выделены уже в этом году. Строительство начнется в начале 2021 года. Планируется сдать объект через 2 года.

– По проекту предполагается строительство здания – дублера существующего музейного здания. Корпуса будут соединены воздушной аркой. Это разработка нашего тульского архитектурного бюро. Проект прошел экспертизу и одобрен, – добавил председатель правительства Валерий Шерин.

Губернатор поручил также проработать вопрос о реконструкции музея-усадьбы Хомякова.

Отремонтированы муниципальные музеи: музей Бунина в Ефремове, краеведческие музеи в Белеве, Алексине и Одоеве. Открылся новый муниципальный музей в усадьбе Мосоловых в Дубне. Еще два новых музея откроются в Одоеве к концу года, в том числе усадьба Мирковичей.

– Музеи – это драйвер туристического развития в нашем регионе, – считает Татьяна Рыбкина.

– Уже проделан большой объем работ по строительству и ремонту учреждений культуры. И эту деятельность мы продолжим, – отметил глава региона.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 20:16 +1
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