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В Арсеньевском районе найдено новое захоронение красноармейцев
Фото Михаила Булдакова

В Арсеньевском районе найдено новое захоронение красноармейцев

Поисковики извлекли останки шести бойцов. Предположительно, они проходили службу в 336-й стрелковой дивизии.

Поисковики тульских отрядов «Штурм» и «Славный» вместе с единомышленниками из Москвы, Орла, АО «Газпром Трансгаз Москва», при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России проводят экспедицию на территории Белевского, Арсеньевского и Чернского районов Тульской области.

Искатели обследовали участки местности, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои. Найдены участки, где, предположительно, могут находиться неучтенные воинские захоронения и непогребенные останки советских бойцов.

Продолжаются поисковые работы в лесу в районе урочища Лазы Арсеньевского района – ранее там было найдено очередное захоронение воинов Красной армии. Поисковиками извлечены останки шести бойцов. Установлено, что они погибли не ранее 1943 года. Предположительно, это военнослужащие 336-й стрелковой дивизии. Экспедиция продолжается.

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