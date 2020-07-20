В Арсеньевском районе найдено новое захоронение красноармейцев

Фото Михаила Булдакова

Поисковики тульских отрядов «Штурм» и «Славный» вместе с единомышленниками из Москвы, Орла, АО «Газпром Трансгаз Москва», при поддержке Российского военно-исторического общества, фонда «Союз поисковых отрядов» и ДОСААФ России проводят экспедицию на территории Белевского, Арсеньевского и Чернского районов Тульской области.

Искатели обследовали участки местности, где в 1941-1943 годах шли ожесточенные бои. Найдены участки, где, предположительно, могут находиться неучтенные воинские захоронения и непогребенные останки советских бойцов.

Продолжаются поисковые работы в лесу в районе урочища Лазы Арсеньевского района – ранее там было найдено очередное захоронение воинов Красной армии. Поисковиками извлечены останки шести бойцов. Установлено, что они погибли не ранее 1943 года. Предположительно, это военнослужащие 336-й стрелковой дивизии. Экспедиция продолжается.