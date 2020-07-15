Как спасти утопающие в мусоре Кондуки?

Фото tourism.tularegion.ru

Конкурс организован проектным офисом Агентства стратегических инициатив по развитию экологического туризма. Он стартовал 16 июня, на него уже отправлено 115 заявок из 68 субъектов от Калининграда до Сахалина из 8 федеральных округов. В рамках конкурса заявлено 239 особо охраняемых природных территорий, при этом из них 162 федерального и 77 регионального значения.



От Тульской области на конкурс выдвинут природно-антропогенный рекреационный комплекс «Романцевские горы» (в народе — Кондуки), который является наиболее перспективным в рамках развития экотуризма.



В последнее время Кондуки стали очень популярны, в летний сезон их посещают около 100 тысяч человек. Но чем раскрученнее место, тем больше там людей, а значит, и мусора. Взывать к совести людей, похоже, бесполезно, и без дальнейшего развития инфраструктуры Романцевские горы утонут в мусоре. Это понятно уже сейчас.

Читайте также:

Романцевские горы вошли в топ-10 необычных мест для отдыха в России по версии РБК

«Ну чё, мы в Кондуках!»: Юрий Дудь советует подписчикам тульские пейзажи





Эту природную зону предлагают развивать Комитет по развитию экотуризма предлагает развитие рекреационного комплекса: обеспечить комфортные условия для отдыха в Кондуках в любое время года, с другой стороны — сохранить природное богатство территории.

В рамках проекта запланировано обустройство кемпинга, смотровой площадки, оборудованного пляжа, зон туристической экотропы, фуд-корта, рыбалки и барбекю, а также молодежного лагеря.

Тулякам предлагают принять участие в определении перспектив развития Романцевских гор и поддержать заявку Тульской области в рамках народного голосования. Оно продлится до 23 июля.

Чтобы отдать свой голос за Тульскую область, нужно:

пройти авторизацию здесь: Priroda.life (проще — через соцсети)

в разделе «География» найти Тульскую область и выбрать «ООПТ «Романцевские горы»

в открывающемся окне сделать выбор и поставить лайк.

30 лучших заявок будут выбраны на заседании конкурсной комиссии 28 июля. В рамках акселератора они получат возможность разработать комплексные проекты туристско-рекреационных кластеров по развитию экотуризма и затем представить их на втором этапе конкурса, где будут учитываться идеи жителей региона.

Затем из 30 заявок будут выбраны 10 победителей, которых объявят 16 октября.

справка

Всероссийский конкурс на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России стал частью комплексной работы по развитию экотуризма, проводимой Агентством стратегических инициатив для решения масштабных задач национального проекта «Экология» и Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года.

Романцевские горы — бывшие шахты, где сформировался необычный для Центральной России гористый пейзаж, сочетающий «пустынный» рельеф, изрезанные трещинами склоны, озера невероятных оттенков.