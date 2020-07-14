«Ну чё, мы в Кондуках!»: Юрий Дудь советует подписчикам тульские пейзажи

Скрин из видео «вДудя».

Российский журналист и видеоблогер побывал в «нашем всём» – Романцевских горах – и советует подписчикам последовать его примеру.

На канале Юрия сегодня вышел очередной выпуск «вДудя», в рекламной части которого видеоблогер немного показал свои покатушки по городам России. После Коломны он заскочил в тульские Кондуки. Говорит, когда перед поездкой увидел фотографии пейзажей, не поверил, что всё это есть у нас, всего в 250 км от Москвы.

Юрий посоветовал своим подписчикам побывать в Кондуках и увидеть всё своими глазами.

Выпуск, собственно, был не про Кондуки, а про журналиста Андрея Лошака, но хороший. И тулякам всё равно приятно. Видео можно посмотреть здесь:

А между тем в тульских пабликах: