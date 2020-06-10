Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России

До снятия ограничений, согласно официальной повестке, осталось чуть-чуть. Многие уже планируют, куда отправятся. В топ-списке РБК оказались и тульские красоты.

Для многих туризм внутри страны станет единственным приемлемым вариантов отдыха во время отпуска. РБК совместно с агентством стратегических инициатив (АСИ) составили топ самых интересных уголков России.

В верхних строках списка оказались и Романцевские горы Тульской области. Почетное место в перечне уникальных мест России им обеспечил их инопланетный пейзаж. Марсианские виды здесь остались в наследство от шахтерского прошлого. После прекращения добычи в 1990-е на месте шахт образовались карьеры с лазурной водой, в которой теперь водятся щуки и раки, а летом можно купаться. Территория в 2019 году получила статус особо охраняемой природной территории местного значения.

Кроме Романцевских гор авторы списка предлагают посетить в Тульской области музей-усадьба «Ясная Поляна» Льва Толстого, Богородицкий дворец-музей и парк, музей купеческого быта, Тульский кремль. Мест для туристов в нашем регионе предостаточно, поэтому советуют ехать на несколько дней.

Также получить незабываемые впечатления, поехав в места вне массового турпотока и не пересекая границы России, можно, если отправиться в Калмыкию в заповедник «Черные земли», парк «Кудыкина гора» на берегу реки Дон, Чарские пески в Карелии, Озеро гейзеров на Алтае и заповедник Баскунчак в Астраханской области и многие другие.