новости
новости
Регистрация
Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России

Марсианские пейзажи Романцевских гор вошли в топ-10 удивительных мест России

До снятия ограничений, согласно официальной повестке, осталось чуть-чуть. Многие уже планируют, куда отправятся. В топ-списке РБК оказались и тульские красоты.

Для многих туризм внутри страны станет единственным приемлемым вариантов отдыха во время отпуска. РБК совместно с агентством стратегических инициатив (АСИ) составили топ самых интересных уголков России.

В верхних строках списка оказались и Романцевские горы Тульской области. Почетное место в перечне уникальных мест России им обеспечил их инопланетный пейзаж. Марсианские виды здесь остались в наследство от шахтерского прошлого. После прекращения добычи в 1990-е на месте шахт образовались карьеры с лазурной водой, в которой теперь водятся щуки и раки, а летом можно купаться. Территория в 2019 году получила статус особо охраняемой природной территории местного значения.

Кроме Романцевских гор авторы списка предлагают посетить в Тульской области музей-усадьба «Ясная Поляна» Льва Толстого, Богородицкий дворец-музей и парк, музей купеческого быта, Тульский кремль. Мест для туристов в нашем регионе предостаточно, поэтому советуют ехать на несколько дней.

Также получить незабываемые впечатления, поехав в места вне массового турпотока и не пересекая границы России, можно, если отправиться в Калмыкию в заповедник «Черные земли», парк «Кудыкина гора» на берегу реки Дон, Чарские пески в Карелии, Озеро гейзеров на Алтае и заповедник Баскунчак в Астраханской области и многие другие.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Google.news
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 13:39 +1
Другие статьи по темам
Событие
куда поехать отдыхатьлето 2020необычные места России
Место
Тульская областьКондуки

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

На смену аномальной жаре придет прохладная погода
На смену аномальной жаре придет прохладная погода
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.