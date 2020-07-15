В Тульской области пропала 36-летняя женщина
Наталья Мицкая из Белева пропала 13 июля.
Поисковики отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 36-летней Натальи Мицкой. Женщина 13 июля ушла из дома в Белеве и не вернулась.
Приметы: рост: 168 см, телосложение нормальное, глаза жёлто-карие, волосы чёрные, коротко подстриженные. Была одета в темно-синюю с мелкой серой полоской блузку с коротким рукавом, джинсовую короткую юбку и черные с белой подошвой кроссовки. С собой была черная кожанная сумка. Особые приметы — есть татуировка.
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшей, звоните по телефонам: 8 (800)700−54−52,
+79534431480 или 112.
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