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В Заокском районе пройдёт летняя резиденция «Барабан отдыхает»
Фото из архива MySlo

В Заокском районе пройдёт летняя резиденция «Барабан отдыхает»

Творческие команды создадут уникальные проекты, лучший из которых получит организационную, информационную и финансовую поддержку.

В августе в комплексе «Болотов. Дача» в деревне Дворяниново пройдёт театральная резиденция для молодых драматургов, режиссеров, художников и актеров под названием  «Барабан отдыхает». Он состоится в Тульской области уже в третий раз. Мероприятие проводится на средства гранта Фонда Михаила Прохорова, который туляки выигрывают уже третий год подряд.

На две недели участникам предстоит остаться наедине друг с другом и природой, чтобы разработать и попытаться воплотить в жизнь уникальные театральные проекты. По итогам резиденции будет определен лучший из них. Авторы получат организационную, информационную и финансовую поддержку, которая позволит реализовать задуманное.

Проект «Барабан отдыхает» призван дать современным художникам возможность мечтать и свободно сочинять. Организаторы вдохновились опытом создателей многожанрового проекта «Платформа», в основе которого была идея свободы художественного высказывания, идея многообразия видов жизни, утверждения сложности мира, его разнообразия, его молодости и обаяния в этом разнообразии.

В этом году экспертами проекта станут арт-директор центра имени Мейерхольда Елена Ковальская, художественный руководитель центра Мейерхольда Дмитрий Волкострелов и художник Алексей Трегубов. Заявки от участников принимаются до 20 июля. Подробности – тут.

О том, как «барабанщики» отдыхали и творили в прошлом году, можно прочитать здесь.

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