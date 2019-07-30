Летняя резиденция «Барабан отдыхает» предлагает сочинить свой «Театр мечты»

Фото Никиты Колядова

С 12 по 25 августа в комплексе «Болотов.Дача» уже во второй раз пройдет театральная резиденция-утопия, результатом которой станут три необычных эскиза.

«Барабан отдыхает» — это театральная резиденция для молодых драматургов, режиссеров, художников и актеров. Она проходит в Тульской области уже во второй раз, и снова при финансовой поддержке Фонда Михаила Прохорова — талантливые «барабанщики» второй год подряд выигрывают гранты на проведение резиденции.

Летняя резиденция расположится в комплексе «Болотов.Дача» в деревне Дворяниново. Декорациями для спектаклей станут живописные пейзажи, а на творчество участников вдохновит не только общение друг с другом, но и знаменитая усадьба Андрея Тимофеевича Болотова.





– Мы всей нашей командой придумали сделать летнюю резиденцию давно, еще когда разрабатывали концепцию «Барабана», — говорит Полина Шатохина, актриса и арт-директор компании «Барабан». — Тогда идея была несколько другой: в одной команде должны были быть драматурги и прозаики с режиссерами и артистами. Резиденция должна была быть посвящена тому, как проза превращается в драматургию и как она затем воплощается на сцене в спектаклях или эскизах. Прошло время, и мы немножко изменили идею, а потом подали заявку на получение гранта Фонда Михаила Прохорова. В 2018 году мы выиграли этот грант и сделали первую театральную резиденцию в «Болотов.Дача». А в этом году мы получили грант во второй раз и снова делаем летнюю театральную резиденцию.

Резиденция носит немного ироничное название «Барабан отдыхает», потому что все две недели, что участники проведут в резиденции, им предстоит не отдыхать, а много работать.

– Идея заключается в том, чтобы в природном ландшафте, в максимально удобных приятных условиях три команды, состоящие из художника, драматурга, артиста и режиссера, создали театр своей мечты, — говорит Полина Шатохина. — Такая тема – «Театр мечты» – была в прошлом году, мы сохранили ее и в этом. В течение двух недель малознакомые, или совсем незнакомые, или знакомые давно профессионалы в области театра встречаются и прямо здесь и сейчас, на месте, создают три работы, три эскиза.

Надо придумать и построить идеальную сценическую площадку для показа своих работ.

И всё это на потрясающей «Болотов.Даче», в которой очень дружелюбная, гостеприимная атмосфера, красиво и уютно, и всё сделано для того, чтобы люди работали, отдыхали и чувствовали себя хорошо.

В этих условиях художники создают вещи, которые не могут реализовать, и, может быть, даже подумать об этом в других условиях — в государственном театре, на независимых площадках и т. д.

Например, в прошлом году художник Ксюша Кочубей придумала построить в поле большую теплицу. Наши зрители, пройдясь по полю, заходили внутрь. Еще был спектакль, где артист в пруду купался, а зрители ходили по лесу.

Это те условия, которые никогда не предоставит стационарный театр. А здесь такая история возможна. В этом году у нас другие эксперты, которые помогают нам отбирать людей для резиденции из числе всех приславших заявки. Например, российский писатель, драматург и журналист Дмитрий Данилов будет отбирать драматургов для резиденции. Художник Анастасия Бугаева, уже знакомая тульским зрителям по спектаклям «Укрощение строптивой», «Каренины», «Нахлебник», будет отбирать художников. Это специалисты, чьему мнению мы очень доверяем.



В финале резиденции три команды представят зрителям, экспертам и критикам воплощение только что сочиненных спектаклей в пространстве, которое они придумают и построят сами. Прием заявок заканчивается 1 августа, подробности здесь.

– Одна из работ будет отобрана для того, чтобы впоследствии ее доделать и выпустить полноценный спектакль, — говорит Полина Шатохина. — На нее будет выделен бюджет. В прошлом году спектакль «Пастораль», который показали в тульской «Октаве» и в Москве, также был сделан в рамках резиденции.

«Пастораль» живет, у проекта даже есть свой инстаграм-канал. И мы будем ее еще играть и играть. Мы мечтаем о том, чтобы работы, которые будут сделаны в резиденции «Барабан отдыхает», по окончании ее жили, были показаны в Туле, вошли в репертуар «Барабана». Кстати, новый сезон мы начнем в «Октаве», мы стали ее резидентами. Нам там комфортно, и мы одинаково смотрим на культурное развитие города.